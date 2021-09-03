İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

AKIN ETTİLERBu yıl 90'ıncı kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na ziyaretçiler akın etti.

AKIN ETTİLER

Bu yıl 90'ıncı kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na ziyaretçiler akın etti. Yöresel lezzetleri tadan İzmirliler müzik ve sanatın içerisinde unutulmaz dakikalar yaşadı. İstanbul'dan ziyaret için geldiğini söyleyen Engin Saydam, "Fuar cıvıl cıvıl herkes bugünü bekliyormuş gibi, geldi. Fuardaki tüm yemeklerden tattık. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Ben İstanbul'dan geldim ve fuara ilk kez geliyorum. Diğer fuarlardan çok farklı bir fuar, kapsam olarak genişlik olarak çok geniş bir fuar" dedi.

Ailesiyle birlikte fuarı gezmeye gelen Murat Yılmaz, "Bu sene fuar çok güzel. Ailemle birlikte geldik ve künefe yiyeceğiz. Her sene geliyoruz fuara, pandemiden dolayı insanlar sıkılmıştı, fuarın açılması bu yönden iyi oldu" diye konuştu.

Uşak'tan gelen ve tarhana satışı yapan İsmail Yeldanlı, "Biz firma olarak 1982 yılından beri İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılıyoruz. Belki 82'den beri katılıyoruz ama son 17 senedir hiç kesintisiz anlamda katılıyoruz. Fuarı tanıtım amacıyla çok güzel görüyoruz. İzmir halkına buradan sesleniyoruz, özellikle pandemi döneminde tarhana aşını mutlaka yemelerini istiyoruz. İzmirliler tarhanayı seviyor. Özellikle yıllardır geldiğimiz için müşterilerimizle akraba gibi olduk. Her sene İzmirlileri gördüğümüz için çok mutluyuz" dedi.

Fırat AKAY/İZMİR,


İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten 'Çengi' açıklaması: Böyle bir ifade kesinlikle kullanılmadı
Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten "Çengi" açıklaması: Böyle bir ifade kesinlikle kullanılmadı
Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü
Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü
Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Emine Erdoğan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Derya Baykal Mesut Akusta Defne Samyeli
Spor Muslera Max Meyer Fatih Terim Şenol Güneş Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 23:07:56. #1.15#

title