İzmir Emniyeti, artık sosyal medyada İZMİR Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada açılan resmi hesaplarla, vatandaşlara bilgilendirme metinleri yayınlamaya başladı.

İZMİR Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada açılan resmi hesaplarla, vatandaşlara bilgilendirme metinleri yayınlamaya başladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşlar ile daha etkin bir ilişki kurmak için açılan sosyal medya hesaplarında, hem şehirde yapılan operasyonlar hakkında bilgilendirme metinleri yayınlanırken, hem de teşkilat içindeki çeşitli etkinliklere dair haberler paylaşılmaya başlandı. Emniyet yetkilileri, teşkilatın faaliyetlerini takip etmek isteyen vatandaşların, 'Emniyetİzmir' kullanıcı adlı hesapları takip etmelerinin yeterli olacağını söyledi.

Kaynak: DHA