İzmir Ekonomi Üniversitesi özel mi, devlet mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir Ekonomi Üniversitesi özel mi, devlet mi?

İzmir Ekonomi Üniversitesi özel mi, devlet mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonucu merak edilen konulardan biri Peki, İzmir Ekonomi Üniversitesi özel mi, oldu.

2021-YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından son dakika gelişmesi olarak açıklandı. İzmir Ekonomi Üniversitesine yerleşenler ise İzmir Ekonomi Üniversitesi hakkında İzmir Ekonomi Üniversitesi özel mi sorusunun yanıtını araştırdı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2001 yılında öğretime başlamış olup hem İzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesidir. Üniversitede, 8 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 4 enstitü, 11 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Bu akademik birimlerde 32 ayrı programda ön lisans, 35 ayrı programda lisans, 45 ayrı programda yüksek lisans ve 9 ayrı programda doktora öğretimi sürdürülmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mansur Yavaş Mustafa Şentop Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir Ekonomi Üniversitesi özel mi, devlet mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 10:33:04. #1.14#

title