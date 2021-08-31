İzmir Ekonomi Üniversitesi özel mi, devlet mi?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonucu merak edilen konulardan biri Peki, İzmir Ekonomi Üniversitesi özel mi, oldu.

2021-YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından son dakika gelişmesi olarak açıklandı. İzmir Ekonomi Üniversitesine yerleşenler ise İzmir Ekonomi Üniversitesi hakkında İzmir Ekonomi Üniversitesi özel mi sorusunun yanıtını araştırdı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2001 yılında öğretime başlamış olup hem İzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesidir. Üniversitede, 8 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 4 enstitü, 11 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Bu akademik birimlerde 32 ayrı programda ön lisans, 35 ayrı programda lisans, 45 ayrı programda yüksek lisans ve 9 ayrı programda doktora öğretimi sürdürülmektedir.