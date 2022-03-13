İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğan 24 hayvan Antalya'ya uğurlandı

ANTALYA (AA) - İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğan oklu kirpi, Burma pitonu, vaşak, kapibara, yaban keçisi ve kaplan türlerinden 24 yaban hayvanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yer değişimiyle, hem parktaki yaşam kalitesinin belli bir seviyede tutulması hem de diğer illerdeki hayvanat bahçeleriyle dayanışma hedefleniyor.

Talep üzerine parktan gönderilen hayvanlar arasında ilk kez bir kaplan yer aldı. Gönderilen vaşağın da Antalya'daki dişi vaşak ile çiftleştirildikten ve yavruları doğduktan sonra İzmir'e getirileceği belirtildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı daha önce de 12 türde 54 yaban hayvanını, 27 Şubat'ta Uşak Belediyesinin talebi üzerine bu kente göndermişti.