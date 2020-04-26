İZMİR Doç. Dr. Türk El egzaması kronikleşirse vücuda yayılabilir Doç. Dr. Türk: "El egzaması kronikleşirse vücuda yayılabilir"DERMATOLOG Doç. Dr. Bengü Gerçeker Türk, koronavirüs salgını nedeniyle sık kullanılan dezenfektan gibi alkol bazlı temizleyicilerin el egzamasına yol açabileceğini ifade ederek, egzamanın kronikleştiği takdirde vücuda...

Doç. Dr. Türk: "El egzaması kronikleşirse vücuda yayılabilir"

DERMATOLOG Doç. Dr. Bengü Gerçeker Türk, koronavirüs salgını nedeniyle sık kullanılan dezenfektan gibi alkol bazlı temizleyicilerin el egzamasına yol açabileceğini ifade ederek, egzamanın kronikleştiği takdirde vücuda yayılabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte 'hijyen' kurallarına dikkat edilmesi isteirken, dezenfaktan kullanımı arttı. Dermatolog Doç. Dr. Bengü Gerçeker Türk, kullanılan dezenfaktanların ciltte tahrişe neden olduğunu ifade ederek, "Covid-19 nedeniyle daha sık dezenfektan kullanır hale geldik. Derimizin üzerinde örtücü bir tabaka mevcut. Temizleyiciler içerisindeki alkollerle bu tabaka hasarlanmaya başlıyor. Deride tahriş egzaması görülüyor. Önce kendini kızarıklık, hassasiyet olarak belli ediyor daha sonra deri üzerinde kuruma ve kabuklanma gelişiyor. Eğer bu aşamada gerekli önlemler alınmazsa deri kalınlaşıyor, kalınlaşan deri esnekliğini kaybederek, bir süre sonra çatlamaya başlıyor. El egzaması kronikleşmeye başladığı takdirde gerekli önlemler alınmıyorsa tahriş, ellerden kollara boyna ve yüze yayılım gösterebiliyor" dedi.

'YAĞ BAZLI NEMLENDİRİCİ KULLANILMALI'

Elleri yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici krem kullanılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Türk, "El yıkandıktan sonra mutlaka iyi bir nemlendiricinin ele sürülmesi gerekiyor. Bu nemlendiricilerin yağ bazlı olması gerekiyor, çünkü onarıma katkı sağlıyor. Gece yatarken de saf vazelin gibi yoğun kapatıcı özelliği olan bir nemlendirici kullanılması gerekiyor. Bu da el egzamasının hem gelişmesini engelliyor hem de tedavisinde yardımcı olmasını sağlıyor" diye konuştu.

'ZEYTİNYAĞI VE SUSAM YAĞI'

Evlerinden çıkamayıp, nemlendirici krem alamayanların ellerine zeytinyağı sürebileceklerini dile getiren Doç. Dr. Türk, "Dışarı çıkamıyor ve nemlendiricilere ulaşılamıyorsa evde olan zeytinyağı, susam yağı kullanılabilir. Bu yağlar da derinin onarımına katkı sağlıyor" dedi. Doç. Dr. Gerçeker Türk, el yıkama esnasında yüzük gibi el takıların çıkarılması gerektiği uyarısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"El yıkama esnasında yüzük gibi takılar çıkarılmalı. Çünkü yüzük gibi takıların altında kimyasallar birikiyor. Durulama, yüzük altındaki kimyasallara su ulaşmadığı için oradan tahriş reaksiyonuna devam ettiği gözlemleniyor. Öte yandan el terlediğinde emilimi artırıyor ve tahriş reaksiyonu artıyor. Dolayısıyla yüzük gibi el takılarının takılmamasını öneriyoruz."

Kaynak: DHA