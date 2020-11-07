İzmir'den dönen UMKE ekibi: "Ayda'nın bakışı aklımızdan hiç çıkmıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

İzmir'den dönen UMKE ekibi: "Ayda'nın bakışı aklımızdan hiç çıkmıyor"

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:02
İzmir'den dönen UMKE ekibi:

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Adana'dan bölgeye giden 7 UMKE ekibine teşekkür belgesi verildi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Adana'dan bölgeye giden 7 UMKE ekibine teşekkür belgesi verildi. Bu sırada konuşan paramedik Süleyman Yıldırım, "Ayda kızımızın nakli esnasında biz koridor ekibindeydik ve onunla göz göze geldik. Onun o bakışı, bakıştaki hissedişi hiç aklımızdan çıkmıyor" dedi.

İzmir Seferihisar açıklarında geçen hafta 6,6 büyüklüğünde meydana gelen 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığı depreme Türkiye'nin birçok yerinden UMKE ekibi giderek yaralılara yardımlarda bulundu.

Deprem olduktan yaklaşık 4 saat sonra ise Adana İl Sağlık Müdürlüğünden 7 UMKE ekibi hazırlanarak İzmir'e gitti. Yaklaşık 5 gün boyunca orada kalan ekip dün ise Adana'ya döndü. Bugün sabah saatlerinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne gelen 7 kişiye İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar ve İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan tarafından teşekkür belgesi verildi.

İzmir'e giden ve paramedik olarak görev yapan Süleyman Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsanlarla göz göze gelip onlara yardım etme isteği bizim için çok kutsal. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir farkındalık beklemeden tamamen insan odaklı, insana yardım etmek amaçlı bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ayda kızımızın nakil esnasında biz koridor ekibindeydik ve onunla göz göze geldik. Onun o bakışı, bakıştaki hissedişi hiç aklımızdan çıkmıyor. Kurtarılan bir vatandaşımıza yapılan ilk yardım ve acil bakım müdahalesinde görev almıştık. Oradaki vatandaşımızın da his ve hissiyatı bizim için çok önemliydi. İnşallah bir daha bu tarz şeyler olmaz. Olursa da üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz" diye konuştu.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan ise bütün ekibe teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir'den dönen UMKE ekibi: 'Ayda'nın bakışı aklımızdan hiç çıkmıyor'
İzmir'den dönen UMKE ekibi: "Ayda'nın bakışı aklımızdan hiç çıkmıyor"
Arama çalışmalarına katılan UMKE personeli: Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor
Arama çalışmalarına katılan UMKE personeli: Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor
İzmir'den dönen DAK ekibi Başkan Kurt'u ziyaret etti
İzmir'den dönen DAK ekibi Başkan Kurt'u ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Mesut Yılmaz Mustafa Varank Emmanuel Macron
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Yıldız Tilbe Burak Özçivit
Spor Falcao Gökhan Töre Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Türk Konya Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'den dönen UMKE ekibi: "Ayda'nın bakışı aklımızdan hiç çıkmıyor" - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 01:02:04. #1.15#
title