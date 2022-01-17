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İzmir'deki travesti cinayetiyle ilgili 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'deki travesti cinayetiyle ilgili 2 gözaltıİZMİR İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşadığı apartmanın girişinde, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan travesti cinayetiyle ilgili, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - İzmir'deki travesti cinayetiyle ilgili 2 gözaltı

İZMİR İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşadığı apartmanın girişinde, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan travesti cinayetiyle ilgili, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay dün 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartman girişinde bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, apartmanda yaşayan ve travesti olduğu öğrenilen Günay Özyıldız'ın ensesinden bıçaklandığı belirlendi. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri çağırıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri Özyıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Özyıldız'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 şüpheli gözaltında

Öte yandan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak olayla ilgili 2 şüpheliyi belirledi. Yapılan çalışma kapsamında olayı gerçekleştirdiği düşünülen Ö.A. ve olay yerine beraber geldikleri belirlenen Z.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'deki travesti cinayetiyle ilgili 2 gözaltı

İzmir'deki travesti cinayetiyle ilgili 2 gözaltı

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İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri

İnönü Caddesi, Karabağlar, Gözaltı, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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