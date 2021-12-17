İzmir'deki tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir'de vatandaşlara faizle borç para verip karşılığında çek, senet ve sözleşmeler alarak tefecik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Diğer 6 kişiden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından 14 Aralık'ta özel harekat polisinin de desteğiyle 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, Konak ilçesinde bankalardan kredi alamayan gelir seviyesi düşük vatandaşlara faizle borç para verip karşılığında çek ve senet alarak, sözleşme imzalatarak tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Bazıları kardeş olan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 165 senet, mağdurlara ait kayıtların bulunduğu 34 ajanda ve not defteri, 57 bin lira, 5 bin 350 dolar, çok sayıda doküman, 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu içmeye yarayan aparat ele geçirilmişti.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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