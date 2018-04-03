İzmir'deki Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı (2)
1 ÖLÜ, 3 YARALIİzmir'in Balçova İlçesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Alper Korkmaz (38) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
İzmir'in Balçova İlçesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Alper Korkmaz (38) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavileri sürdürülüyor.
İZMİR,