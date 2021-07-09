İzmir'deki okullarda telafi eğitim programı başladı
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İzmir'deki okullarda telafi eğitim programı başladı

İzmir'deki okullarda telafi eğitim programı başladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı İzmir'de başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı İzmir'de başladı.

Program kapsamında İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki bu faaliyetlerin salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltacağını belirtti.

Yahşi, öğrenci, öğretmen ve velilerin etkinliklere gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Amacımız doğayla bütünleşmek, çocuklarımızın doğayı anlamaları ve ondan beslenmesini sağlamak. Çünkü insanın fıtratında doğa ile bir bütün olarak yaşamak vardır. Biz her zaman doğa temelli yaşamı öğrencilerimize kazandırmayı hedefledik. Salgın döneminde teknolojinin her türlü nimetlerinden yararlansak da doğayı çok özledik."

Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ise etkinliğe ilçe olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Usta, şu değerlendirmelerde bulundu :

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı programla eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, okullar arasında başarı farklılıklarını azaltmak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik programlarla desteklemek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yürütülecek bu çalışmada Balçova ilçemizde de 141 dalda etkinlik düzenlenecek."

İnciraltı Kent Ormanı'nda yapılan doğa yürüyüşünün ardından katılımcılar, kendileri için farklı başlıklarda hazırlanan müzik, halk oyunları, spor, değerler eğitimi, geleneksel çocuk oyunları, Anadolu masalları, zeka oyunları, ilçe spor merkezi, robotik kodlama ve el sanatları etkinlik istasyonlarında eğlenerek öğrendiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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