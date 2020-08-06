İzmir'deki Eylemde 16 Kadın Gözaltına Alındı
"İstanbul Sözleşmesi yaşatır" pankartı açan kadınların yürümesine İzmir Emniyeti izin vermedi.
06.08.2020 19:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:54
"İstanbul Sözleşmesi yaşatır" pankartı açan kadınların yürümesine İzmir Emniyeti izin vermedi. Kadınlar, "Kadın cinayetleri politiktir", "Kadınlara değil katillere barikat", "Sözleşme yaşatır, sözleşmeyi uygula" sloganları atarak yürümek isteyince polis müdahale etti. 16 kadın gözaltına alındı
Kaynak: DailyMotion.com