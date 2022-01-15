İzmir'deki Efes Deve Güreşleri öncesinde "en süslü deve" seçildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde 40. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen En Süslü Deve Yarışması'nda birinciliği "Özarslan" adlı deve kazandı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde 40. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen En Süslü Deve Yarışması'nda birinciliği "Özarslan" adlı deve kazandı.

Selçuk İstasyon Meydanı'nda düzenlenen 10. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması'na Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 30 deve katıldı.

Kortej yürüyüşüyle renklenen meydanda develer tek tek boy gösterdi.

Yarışmayı, Kemalpaşa'nın Damlacık köyünden "Özarslan" adlı deve elde ederek, "altın havan" kazandı.

Etkinliği yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi takip etti.

Deve güreşleri müsabakaları ise Pamucak Arenası'nda yarın saat 10.00'da başlayacak.