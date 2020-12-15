İzmir'deki 'doğa dostu' durak görenleri şaşırtıyor
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İzmir'deki 'doğa dostu' durak görenleri şaşırtıyor

15.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:31
İzmir'deki 'doğa dostu' durak görenleri şaşırtıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeşil altyapıyı geliştirme stratejisi doğrultusunda bir ilke daha imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeşil altyapıyı geliştirme stratejisi doğrultusunda bir ilke daha imza attı. Çatısı bitkilerle kaplı "yeşil durak", Konak Bahribaba Aktarma Merkezi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Doğal dokudan yoksun yerler için tasarlanan yeşil duraklar, beğenilirse ilk etapta Halkapınar Aktarma Merkezi'ni süsleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa dostu teknolojileri ve uygulamaları geliştirme stratejisi doğrultusunda 'yeşil durak' projesini hayata geçirdi. Çatısında az bakım gerektiren, toz tutucu ve havayı temizleyen bitkiler bulunan durakların ilk örneği Konak Bahribaba Aktarma Merkezi'nde hizmete sunuldu. Isı adası tesirini düşürmesiyle mevsimsel hava koşullarının etkisini yumuşatan durak, yüksek karbon emici özelliği ile karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Çatı bahçesi, canlılar için habitat oluştururken, toplanan yağmur suyu da yeşil alana verilerek su tasarrufu yapılıyor. Durak içindeki USB şarj alanı ise bekleyen yolcuların, telefon, tablet gibi cihazlarını şarj edebilmesine imkan tanıyor.

Doğal dokudan yoksun yerler için düşünülen Yeşil Durak Projesi, ilk etapta Halkapınar Aktarma Merkezi için planlandı. Konak Bahribaba Parkı'na konulan ilk örnek beğenilirse Halkapınar'daki tüm otobüs duraklarına uygulanacak. Öte yandan durakların çatısına güneş panelleri de eklenerek, kendi enerjisini üretebilir olması planlanıyor. - İZMİR

İzmir'deki 'doğa dostu' durak görenleri şaşırtıyor
İzmir'deki 'doğa dostu' durak görenleri şaşırtıyor
İzmir'deki 'doğa dostu' durak görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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