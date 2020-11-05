İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık
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İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık

05.11.2020 08:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:09

İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli müteahhitlerin ifadesinde, "Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık. Eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık" dedikleri öne sürüldü.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan ve ağır hasar görerek ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren binalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ve Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö., emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BİZ O ZAMANIN ŞARTLARINA GÖRE İNŞAATI YAPTIK"

Şüpheli müteahhitlerin, ifadesinde "Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık. Eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık" dedikleri öne sürüldü. Kolonu kestiği iddia edilen market sahibinin ifadesinde ise molozları kesmesinin söz konusu olmadığı, 2002 yılında kiraya verdiklerini, 100'ün üzerinde gayrimenkulünün olduğunu, böyle bir şeyle uğraşmayacağını söylediği öğrenildi.

"BİZİM BİR SUÇUMUZ YOK"

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A., adliyeye götürüldüğü esnada, "Ben Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidiyim. Bizim bir suçumuz yok. Kolonları kaydıranlar sorumludur" diye açıklama yaptı.

İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SUÇ KİMDE: HADİ O HATALI ONLAR SUÇLU DA BUGÜNE KADAR NİYE DENETLENMEDİ DAYANIKLILIK TESTİ YAPILMADI. O EVE NASIL RUHSAT VERİLDİ OTURMA İZNİ ÇIKTI DA BUNCA ZAVALLIYI ÖLÜME TERK ETTİNİZ SUÇ SADECE ONLARDA DEĞİL . . .
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CEMİL: ev sahibi de olsanız kirada da olsanız oturduğunuz yerin müteahhidini iyi öğrenin
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