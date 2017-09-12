İzmir'deki Cinayet

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



Kavga sırasında boynundan bıçaklanan Ahmet Girgin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı R.G. ile maktulün arkadaşları İ.T. ve H.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.G. ile kavgaya karışan İ.T. ve H.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Dün Manyas Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen R.G. ile Ahmet Girgin, İ.T. ve H.G. arasında kavga çıkmıştı. Boynundan bıçaklanarak yaralanan Girgin kaldırıldığı hastanede ölmüştü.