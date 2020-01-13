İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Haberler » 3. Sayfa » İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haberler

İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

13.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:14
İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

'in ilçesinde, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.


Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi'nde bulunan 1711. Sokak'ta, aralarında alacak verecek konusu olan Mustafa Cihat ve Ö.D. karşı karşıya geldi. İki şahsın arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.D., Sarıidris'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, Sarıidris'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri şüpheli Ö.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler