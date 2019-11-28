İzmir'de yüksek yapı tartışması; Kadifekale'den bile yüksek olacak

28.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:07

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir şirket, planları üç kez mahkemeden dönen 250 metre uzunluğunda 60 katlı gökdelen inşaatı için ruhsat alarak, çalışmalara başladı. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, kentin merkezinde bu kadar yüksek bir yapının inşa edilmesinin, çok ciddi sorunlara neden olacağını, ayrıca planın iptaline karşı açtıkları davanın sürdüğünü söyledi. Projenin planlandığı şekliyle hayata geçmesi halinde, inşa edilecek yapının İzmir'deki en yüksek gökdelen olacağını belirten Alpaslan, "Proje öngörülen şekilde inşa edilirse, 186 metre yüksekliğindeki Kadifekale'yi bile geçecek. Bunu kabul etmek mümkün değil" dedi.

İzmir'in Konak ilçesindeki Pasaport mevkiinde, bir şirketin gökdelen inşa etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. Bölgede bulunan ve uzun süredir atıl duran eski tütün depolarının yıkımına başlandı. Yine depoların hemen yanında bulunan ve daha önce alışveriş merkezi olarak kullanılan, bir süredir de hizmet vermeyen Orkide AVM'nin yerine yapılacak olan gökdelen için Konak Belediyesi'nden inşaat ruhsatı alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

'YÜKSEK YAPILAR PLANLANMIŞ BÖLGELERE YAPILMALI' Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı olan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, uzun zamandır İzmir'de yüksek yapıların yoğun şekilde inşa edilmeye başladığına şahit olduklarını, İstanbul ve Ankara'da yüksek yapıların kente çok ciddi zararlar verdiğini, aynı sorunların İzmir'de de yaşanacağını belirterek, şöyle dedi: "İzmir'de de yakın tarihte oldukça yüksek yapıda bina inşa edilmeye başlandı. Bunlar özellikle Bayraklı civarında yoğunlaştı ama Bayraklı'dan başka Gaziemir, Bornova, Karşıyaka'da ve bugün kent merkezi olan Konak'ta da yüksek yapılara rastlayabiliyoruz. Yüksek yapılar gerçekten de dikkatle inşa edilmesi gereken, normal bir apartman gibi her yere inşa edemeyeceğimiz karakterde yapılar. Yüksek yapıların çevreye, kentsel alt yapıya ve silüete tahmin edebildiğimiz ve edemeyeceğimiz birçok olumsuz etkisi olabiliyor. Örneğin bu bölgenin trafiğine olumsuz yansımaları olacak. Alt yapıda da çok ciddi sıkıntılara neden olacak. Yüksek yapılar kışın çevresinin daha az güneş almasına neden olacak, ya da oluşturduğu mikro klima ile çevresini son derece olumsuz etkileyecek. Teknik alt yapı olarak da kanalizasyon sisteminden, elektriğe kadar şebekeye ciddi bir yük bindirecek. Bunların böyle gelişi güzel, özellikle de kent merkezine yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür binalar ancak yüksek yüksek yapılara uygun olarak planlanmış bölgelere yapılabilir."'PLANLARI SÜREKLİ İPTAL ETTİRDİK'Konak'ta yapılmak istenen bu gökdelenin de uzun zamandır tartışıldığını ifade eden Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bina uzun zamandır gündemde. Yüksek yapılaşma konusunda uzun zamandır talepler ve baskılar var. 2010 yılından beri plan süreçleri var. Büyükşehir Belediyesi Alsancak-Kahramanlar bölgesine ait 1/5 binlik planı kapsamında düzenlemeler yaptı. 2010 yılında ilk plan yapıldı. Biz Mimarlar Odası olarak dava açtık. Mahkeme lehimize karar verdi ve plan iptal edildi. 2013, 2015 yılında planlar yapıldı. Biz bunları iptal ettirdik. Bütün planlar, burada yüksek yapılaşmanın önünü açan planlardı. Biz de bölgenin yüksek yapı için uygun olmadığı argümanına dayanarak bu planları iptal ettirdik. Önceki dönem Büyükşehir Belediyesi, bu plan konusunda çok ısrarcı oldu ve 2018 yılında aynı özelliklerdeki 1/5 binlik planı tekrar yürürlüğe soktu. Biz buna da dava açtık ve sürüyor. Bilirkişi raporları lehimize geldi. Ancak dava sürerken, şirket bir önceki dönem Konak Belediyesi'nden ruhsat alarak inşaata başladı."'İZMİR'DEKİ EN YÜKSEK YAPIYI DA GEÇECEK'İzmir'in en yüksek binasının Bayraklı bölgesindeki binalar olduğunu, ancak bu projenin hayata geçmesi halinde, İzmir'deki en yüksek yapının kentin tam göbeğinde, Konak'ta olacağını söyleyen Alpaslan, "İzmir'deki en yüksek yapı gökdelenler bölgesinde yaklaşık 200 metre civarında. Burada yapılması planlanan yapı 60 katlı ve 250 metre yükseklikte. Kadifekale, kent için çok önemli. Atina'nın Akropolis'i neyse, İzmir'in Kadifekalesi de o. Helenistik dönemde en önemli tapınakların kurulduğu, Osmanlı döneminde ilk caminin, mescidin inşa edildiği bir yer. Bu proje öngörülen şekilde inşa edilirse, Kadifekale'nin bile yüksekliğini geçecek. Çünkü Kadifekale'nin yüksekliği 186 metre. Kadifekale'den bile yüksek bir yapıyı kabul etmek mümkün değil. Atina'da Akropolosi'in hemen yanında, bunu geçecek bir yapıya kimse izin vermez. Kente böyle ihanet edemezler. Ama bizde kolaylıkla böyle izinler veriliyor" dedi.