İzmir'de makilik alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına yaklaştı
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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına yaklaştı

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bölgedeki yazlık sitelere yaklaşan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

14.07.2020 00:00 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:27

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Çulluk mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgedeki yazlık sitelere yaklaştı.

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına yaklaştı

BÖLGEYE 3 ARAZÖZ VE BİR SU TANKERİ DE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve bir su tankeri de sevk edildi.

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına yaklaştı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
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