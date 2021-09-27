Yarış yaptığı ileri sürülen otomobilin çarptığı kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yarış yaptığı öne sürülen otomobilin çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda plakaları henüz tespit edilemeyen ve yarış halindeki 2 otomobilden biri, yolun sağ şeridinde park halindeki taksisinin yanında bekleyen şoför Hüseyin B'ye (36) çarptı.

Kazada savrulan Hüseyin B. ağır yaralanırken yarış yaptığı iddia edilen otomobiller olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.