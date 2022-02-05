İzmir'de ürolojideki son gelişmeler bilim insanlarının katıldığı toplantıda konuşuldu

İZMİR (DHA) - İZMİR'de gerçekleştirilen 'Ürolojide Neler Yaşanıyor' temalı uluslararası üroloji toplantısı, alanlarında uzman çok sayıda üroloğu bir araya getirdi. Ürolojide yaşanan gelişmelerin irdelendiği toplantıda konuşan Medicana İnternational İzmir Hastanesi Tıbbı Direktörü ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, prostat kanserinde uygulanan elektrik akımı tedavisiyle kanserli hücreler yok edilirken, iyi huylu prostat büyümesinde sıcak su buharı tedavisiyle ameliyatsız yöntemle tedavi şansı sunulduğunu söyledi.

Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde, ürolojide yaşanan gelişmelerin irdelenmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Uluslararası bilim insanlarının da katılımıyla fiziki ve online olarak gerçekleştirilen 'Ürolojide Neler Yaşanıyor' temalı uluslararası üroloji toplantısı, alanlarında uzman çok sayıda üroloğu bir araya getirdi. Pandemi sürecinde işlevsel ürolojide değişenler ve ürolog yaklaşımları, taş hastalığı tedavisinde yeni gelişmeler, prostat kanserinde minimal invaziv tedaviler, Rezum ve NanoKnife yöntemleri ile yine prostat kanserinde nükleer tıp uygulamaları gibi konuların ele alındığı toplantıya katılan hekimler ve hastalar, 'Da Vinci cerrahi robot ve Rezum simülatörlerini' deneyimleme firsatı buldu.

Toplantıya başkanlık yapan Medicana İnternational İzmir Hastanesi Tıbbi Direktörü ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, hastaların hekimlerden taleplerinin ne olduğunu bildiklerini söyledi. Prof. Dr. Çağ Çal, "Hastalar, en az tetkikle, en kısa hastane kalış süresinde, en doğru teşhisi almak ve en acısız tedaviyi, ameliyatı olarak hemen hemen hiçbir yan etki yaşamadan sağlıklarına kavuşmak istiyor. Hastalarımızın azımsanmayacak hatta göz korkutabilecek bu iddialı beklentilerini, taleplerini karşılamaya hazırız. Çünkü bizler de iddialıyız" dedi.

PROSTAT KANSERİNE ELEKTRİK AKIMIYLA MÜDAHALE

Prostat kanseri veya iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) özellikle yaş alan erkeklerde çok daha sık görülen sağlık sorunları olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çal, "Bu iki hastalığın yol açtığı şikayetler kadar cerrahi tedavileri de yıllardır vakaların korkulu rüyasıydı. Özellikle prostat kanseri hastaları tedavi sonrası geçici de olsa idrar kontrollerini bir süreliğine yitirebiliyor, cinsel yaşamaları sekteye uğruyordu. Cerrahi tedavi gereksinimi olan orta ve yüksek riskli prostat kanseri vakaları robotik cerrahinin devreye girmesiyle birlikte belli ölçekte bu kaygıları en aza indirebildi. Bununla beraber etkin ama yan etkisi çok daha az tedavi yöntemi arayışları devam etti. Prostat kanseri tedavisinde geri dönüşü olmayan elektroporasyon bu arayışların bir sonucudur. Prostat dokusuna 3 bin volt/cm düzeyinde özellikli elektrik akımı verilerek kanser hücrelerinin öldürülmesi ısı etkisi olmadan sağlanmaktadır. Üstelik idrar kontrol sorunu ve cinsel yaşamla ilgili zorluklar olmadan" diye konuştu.

PROSTAT BÜYÜMESİNDE SU BUHARI YÖNTEMİ

İyi huylu prostat büyümesinde kullanılan Rezum yönteminde ise sıcak su buharının yarattığı kontrollü ısı etkisiyle hücrelerin yok edildiğini anlatan Prof. Dr. Çağ Çal, "Uzun hastane kalışı, ciddi anestezi gerektirmeyen bu yöntem sayesinde iyi huylu prostat büyümesi, ameliyathanede ama ameliyatsız bir yöntemle kısa sürede ve minimal yan etkiyle tedavi neredeyse edilebilmektedir" dedi.