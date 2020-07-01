İzmir'de trafik kazası: 1ölü, 5 yaralı
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İzmir'de trafik kazası: 1ölü, 5 yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı, hamile bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de trafik kazası: 1ölü, 5 yaralı
01.07.2020 04:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 05:16

İzmir'in Balçova ilçesinde otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı, hamile bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir - Çeşme Otoyolu Üçkuyular çıkışında Hüseyin Erilmez idaresindeki 35 UY 17 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken aynı yönde seyreden İ.Ş. yönetimindeki 35 DB 5248 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Şeref Erilmez, Muammer Elekçi, Berat Süngü, Ebru Süngü, Miraç Süngü, Hüseyin Erilmez yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve 110 AKS ekibi sevk edildi.

Ekipler araçta sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen Ebru Süngü'yü sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralılardan Ebru, Miraç, ve Berat Süngü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Şeref Erilmez, Muammer Elekçi ve Hüseyin Erilmez ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamile olan Ebru Süngü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Manşet

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