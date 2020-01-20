İzmir'de trafik kazaları
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İzmir'de trafik kazaları

İzmir'in Kiraz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

20.01.2020 21:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:18
İzmir'de trafik kazaları

'in ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hasan Turan Tığ yönetimindeki 35 AB 4405 plakalı otomobil, Kiraz-Ödemiş kara yolunda karşı yönden gelen Hatice Sarı'nın kullandığı 34 HE 9082 otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Aslı, Mehmet Emin, Hacer Tığ ile Abdullah Uysal yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Kiraz ve Ödemiş'teki hastanelere kaldırıldı.

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Ödemiş'te Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi ilçe kapalı salonu önünde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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: İzmir'de trafik kazaları
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