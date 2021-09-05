İzmir'de teknenin alabora olması sonucu bir kişi öldü
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İzmir'de teknenin alabora olması sonucu bir kişi öldü

İzmir'de teknenin alabora olması sonucu bir kişi öldü
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman - Haberler | Güncel

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yıldırımer, B.İ. ve G.Ç.A'nın bulunduğu motorlu tekne, Bozburun açıklarında alabora oldu.

Yüzerek kurtulan B.İ. ve G.Ç.A, suda hareketsiz duran Yıldırımer'i Tavşan Adası'na çıkardı.

Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırımer hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yıldırımer'in cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman

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