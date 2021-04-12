İZMİR'DE SÜT TANKERİ HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 4 YARALI

İZMİR'in Bergama ilçesinde, kontrolsüz şekilde kavşağa giren hafif ticari araca, süt tankeri çarptı; 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, kontrolsüz şekilde kavşağa giren hafif ticari araca, süt tankeri çarptı; 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Bölcek - Ayaskent karayolu Bölcek Kavşağı'nda meydana geldi. Bergama'nın kırsal Ayaskent Mahallesi'nden Soma'ya giden Murat Tokmak'ın kulandığı 45 DM 958 plakalı süt tankeri, kavşağa kontrolsüz şekilde giren Uğur B. yönetimindeki 35 ARV 46 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yaklaşık 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Süt tankeri ise karşı şeride geçip, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada hafif ticari araca bulunan Nurkadın Gümüşsu (52), bir süre önce boşandığı eşi Yıldıray Demirdöven (47) ve Safiye Derge (46) yaşamını yitirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü Uğur B. ile yanındaki Yılmaz Kızılboğa, Sema Derge, Abuzer Yakala ise yaralandı. Tanker şoförü Tokmak ise kazayı yara almadan atlattı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Uğur B. Soma Devlet Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını lyitiren 3 kişinin kimliklerinin tespitine çalışılırken, Jandarma kazanın ardından süt tankerinin şoförü Murat Tokmak'ı gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı