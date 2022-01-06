İzmir'de sürüklenen balıkçı teknesindeki 2 kişi kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bademli açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir balıkçı teknesi olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Botları tarafından arama kurtarma faaliyeti sonucu içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, yedeklenerek Dikili Limanı'na getirildi.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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