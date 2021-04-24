İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi
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İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi. Hastaneye kaldırılan hafif yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Ö. (48) idaresindeki 35 U 6569 plakalı Scania marka beton mikseri, Karabağlar istikametinden Konak yönüne seyir halindeyken yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan beton mikseri yol kenarında bulunan ağaçlandırılmış alana devrildikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler tarafından durum polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hafif yaralı durumdaki sürücü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, zarar gören ağaçlar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa İç/İHA)

İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi
İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi
İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi
İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi
İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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