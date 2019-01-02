İzmir'de Şüpheli Ölüm
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yılbaşı gecesi alkol aldıktan sonra rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yılbaşı gecesi alkol aldıktan sonra rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Kılıç (24), dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla deniz kenarında alkol aldı.
Geç saatlerde rahatsızlanan Kılıç, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kılıç'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA