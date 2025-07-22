İzmir'de sular neden kesildi?

İzmir'de sular neden kesildi?
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İzmir genelinde planlanan altyapı yenileme çalışmaları çerçevesinde, 17 mahalleyi kapsayan geniş çaplı bir su kesintisi uygulanacak. Peki, İzmir'de sular neden kesildi?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan duyuruda, söz konusu kesintinin bağlantı işlemleri nedeniyle yapılacağı ifade edildi. Etkilenecek bölgeler hakkında kamuoyu bilgilendirildi. İzmir'de sular neden kesildi?

İZMİR'DE SULAR NEDEN KESİLDİ?

İZSU'nun 22 Temmuz Salı günü yayımladığı açıklamaya göre, belirli ilçelerde planlı su kesintileri gerçekleştirilecek. Yetkililer, bu kesintilere dair detaylı bilgileri ve suyun tekrar verilme saatini vatandaşlarla paylaştı. Vatandaşların su kesintisine karşı önlem almaları gerektiği vurgulandı.

PLANLI KESİNTİNİN AYRINTILARI

Kent genelinde gerçekleştirilecek bu planlı kesinti öncesi uzmanlar, özellikle yaşlılar ve sağlık sorunu yaşayan bireyler için önceden hazırlık yapılmasının önemine dikkat çekti. Eğer altyapı çalışmaları belirlenen zaman dilimi içinde tamamlanırsa, İzmir'de şebeke suyunun 23 Temmuz Çarşamba sabahı yeniden verilmesi bekleniyor.

İzmir'de sular neden kesildi?

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

22 Temmuz Salı günü saat 09.00'da başlayacak ve 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00'da sona erecek olan 24 saatlik kesintiden etkilenecek mahalleler şunlardır:

• Altıntaş

• Barbaros

• Mecidiye

• Yeşiltepe

• Fatih

• Namık Kemal

• Bozkurt

• Dolaplıkuyu

• Tuzcu

• Ülkü

• Süvari

• Ali Reis

• Kubilay

• Yeni

• Sakarya

• Ballıkuyu

• Akarcalı

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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