Su borusu patladı

İzmir'in Buca ilçesinde ana borunun patlaması sonucu yolları su bastı.

İnkılap Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) ait ana su borusu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Borunun patlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen İZSU ekipleri, onarım çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan