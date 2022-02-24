Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Donanmacı Mahallesi'ndeki bir parkta Fatih Karagöl (21) ile aralarında husumet bulunan kişilerin olduğu gruptakiler tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerin tabancalarla açtığı ateş sonucu Karagöl, bacağından yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Karagöl, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 1 şüpheliyi olayda kullandığı silahla yakaladı.

Kardeşinin yaralandığını duyan Karagöl'ün ağabeyi de aralarında husumet bulunan kişilerin 1724 Sokak'taki lokantasına tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte lokantada yemek yiyen ve olayla ilgisi bulunmadığı öğrenilen 1 kişi de ayağından yaralandı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, lokantaya silahlı saldırı düzenleyen şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.