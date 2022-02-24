Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA, Hüseyin Bağış - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Donanmacı Mahallesi'ndeki bir parkta Fatih Karagöl (21) ile aralarında husumet bulunan kişilerin olduğu gruptakiler tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerin tabancalarla açtığı ateş sonucu Karagöl, bacağından yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Karagöl, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 1 şüpheliyi olayda kullandığı silahla yakaladı.

Kardeşinin yaralandığını duyan Karagöl'ün ağabeyi de aralarında husumet bulunan kişilerin 1724 Sokak'taki lokantasına tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte lokantada yemek yiyen ve olayla ilgisi bulunmadığı öğrenilen 1 kişi de ayağından yaralandı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, lokantaya silahlı saldırı düzenleyen şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Karşıyaka, Karagöl, Polis, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title