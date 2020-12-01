İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
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İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

01.12.2020 08:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:15
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İZMİR'in Bornoava ilçesinde Volkan A., kavga ettiği Devran G.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

İZMİR'in Bornoava ilçesinde Volkan A., kavga ettiği Devran G.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide bir araya gelen Devran G. ile Volkan A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Volkan A. belinden çıkarttığı tabancayı Devran G.'ye peş peşe ateşledi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Devran G., kanlar içerisinde yere yığılırken, Volkan A. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devran G. gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Devran G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan Volkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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