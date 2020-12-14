Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu
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Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu

14.12.2020 03:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 03:26

İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu.

Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.

İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.

Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu
Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu
Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu
Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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