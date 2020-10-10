İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilmişti: Ölü sayısı 4'e yükseldi
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İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilmişti: Ölü sayısı 4'e yükseldi

10.10.2020 06:05 | Son Güncelleme: 10.10.2020 06:10
İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilmişti: Ölü sayısı 4'e yükseldi

İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilmişti: Ölü sayısı 4'e yükseldi İZMİR'de, sahte içki içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 3 kişi daha hayatını kaybetti.

İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilmişti: Ölü sayısı 4'e yükseldi
İZMİR'de, sahte içki içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 3 kişi daha hayatını kaybetti. Öte yandan, 4 kişinin daha kaçak alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 
İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetmişti. Öte yandan, hastanede tedavi gören 2 kişi taburcu olurken, 4 kişinin daha kaçak alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ 
Sahte içki içtiği iddiası ile hastaneye kaldırılan 3 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Mayave  Aydın Göksoy, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise Adem Güneş(64) olduğu öğrenildi. Hasan Çetinesen dün akşam saatlerinde  tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sahte içki içtikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılan kişilerin tedavisi sürerken, ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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