İzmir'de sahil bandına 2 kilometre kumdan set
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İzmir'de sahil bandına 2 kilometre kumdan set

14.12.2020 23:06 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:14

İzmir'de sahil bandına 2 kilometre kumdan set Deniz taşkınına karşı 2 kilometre kumdan set İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sağanak yağışlardan dolayı deniz taşmış çok sayıda site bahçesi, bazı dükkanlar ve çok sayıda araç su altında kalmıştı.

İzmir'de sahil bandına 2 kilometre kumdan set

Deniz taşkınına karşı 2 kilometre kumdan set

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sağanak yağışlardan dolayı deniz taşmış çok sayıda site bahçesi, bazı dükkanlar ve çok sayıda araç su altında kalmıştı. Çalışmalarına devam eden ekipler olası yeni bir taşkına karşı sahil bandına yaklaşık 2 kilometre kumdan set çekiyor.

İzmir'de 4 gündür devam eden sağanak yağışlardan dolayı Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşması sonucu çok sayıda site bahçesi, bazı dükkanlar ve yol kenarından bulunan araçlar su altında kalmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince gün içerisinde bölgede oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmalar gerçekleştirilirken, sular altında kalan araçlar ise çekiceler vasıtası ile bulundukları noktadan kaldırılmıştı.

Sahil bandına 2 kilometrelik kumdan set

Akşam saatlerinde de çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, yollarda ve site bahçelerinde taşkın sonrası temizlik çalışmalarına devam ederken, sahil bandında ise 4 ekip ve 40 personel tarafından olası yeni bir taşkına karşı kepçe ile yaklaşık 2 kilometre kumdan set çekiliyor.

Öte yandan, sular altında kalan araçların ise çekiciler vasıtası ile bulundukları bölgeden kaldırılma çalışması devam ediyor.

İzmir'de sahil bandına 2 kilometre kumdan set
İzmir'de sahil bandına 2 kilometre kumdan set
İzmir'de sahil bandına 2 kilometre kumdan set
İzmir'de sahil bandına 2 kilometre kumdan set
İzmir'de sahil bandına 2 kilometre kumdan set
İzmir'de sahil bandına 2 kilometre kumdan set

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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