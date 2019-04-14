İzmir'de 'Renkli Koşu Festivali' Yoğun İlgi Gördü

İzmir'de 'Renkli Koşu Festivali' yoğun ilgi gördü

Tüm dünyaya yayılan 'Colorsky 5K Renkli Koşu Festivali' İzmir'de binden fazla kişinin katılımıyla yapıldı. Her yaştan katılımcının renkli toz yağmurları eşliğinde 5 kilometre koşarak sıra dışı bir deneyim yaşadığı festivalde, etkinlik boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran 'Colorsky 5K Renkli Koşu Festivali' İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nin sahilinde gerçekleştirildi. Binden fazla kişinin katıldığı festivalde, koşucular gıda boyası ve mısır nişastasından yapılan renkli tozlarla adeta gökkuşağı renklerine büründü. Sevdikleriyle birlikte renkli bir pazar günü geçirmek isteyen İzmirliler, festival alanına akın etti. Daha sonra koşu esnasında, koşucuların üzerine ekip ve gönüllüler tarafından 5 kilometrelik parkurun belirli noktalarında bulunan renk istasyonlarında, mor, turuncu, sarı ve yeşil renkli tozlar atıldı. Renkli toz yağmurlarına tutulan koşucular, varış noktasına geldiğinde DJ performans ile dans etti.

'BU KOŞUDA HERKES BİRİNCİ'

Colorsky 5K Renkli Koşu Koordinatörü Büşra Gülalioğlu, koşuda kimseye birincilik ödülü verilmediğini spor ve hayata renk katmak için düzenlendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Biz bu sene İzmir'de altıncı kez renkli koşu festivalini düzenliyoruz. Koşu Festivali, Mavişehir sahilinde ikinci kez düzenleniyor. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da çok yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. Toplam 5 kilometrelik koşunun her bir kilometresinde bizim farklı renklerde boya istasyonlarımız var. İlk istasyonumuz sarı, yeşil, mavi şeklinde devam ediyor. Bitişe gelindiğinde kişiler rengarenk oluyor ve bitiş noktasında onları bekleyen bir color partimiz var. Burada eğlenmeye ve renklenmeye devam ediyoruz. Bu yıl binden fazla kişinin katılımı var ve sayı giderek artıyor. Koşumuzun özelliği, herkesin birinci olması. Kimseye birincilik ödülü verilmiyor. 7'den 70'e her yaştan insan rahatlıkla koşabilir, isterse yürüyebilir. Misyonumuz herkes için spor ve sloganımız hayata renk katmak. Burada pusette bebeklerden yaşlılara herkesi görebilirsiniz."

TEPEDEN TIRNAĞA RENGARENK OLDULAR

Festivale katılan Nihat Sarp Bilge, "Ben sosyal medya fenomeniyim ve 11 yaşındayım. Koşuya arkadaşımla birlikte geldim. Biraz yorucu olsa da çok güzel geçti, çok eğlendik. İlk defa geldim ama yine gelmeyi düşünüyorum. Baştan aşağı rengarenk oldum çok güzel bir his. Herkese gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu. Koşarken eğlenen vatandaşlardan Enver Çalışkan, 'İlk kez katılıyorum. Tamamen boyanmış görünüyorum. Kafam da dazlak olduğu için boya daha fazla tuttu sanırım. İzmirliyim ancak daha önce böyle bir festivale katılma fırsatı bulamamıştım. İyi ki de katılmışım diyorum, çok keyifli geçen pazar günü oldu benim için. Normalde de spor yaptığım için koşu beni yormadı" dedi. Buse Kargül ise, "Arkadaşımın ayağı sakat olduğu için biz koşuyu yürüyerek geçirdik. Zaten kimsenin ciddiye alarak koştuğunu sanmıyorum buradaki amaç sadece eğlenmek. Gayet keyifli ve güzel bir koşu oldu. Benim arkadaşımın bugün doğum günü ona farklı bir gün geçirmek için burayı tercih ettik" diye konuştu. Koşuya üç arkadaş katıldıklarını belirten Sude Şener, "Çok eğlenceli geçti, çok mutluyuz ama çok pisiz. Boyaları yıkadığımızda çıkmasını umut ediyoruz. Sosyal medya hesaplarından böyle bir festival yapılacağını duyduk, takip ediyorduk ve sonunda katılabildik" dedi.

Kaynak: DHA