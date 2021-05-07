İzmir'de PTT önünde kalabalığa bariyerli önlem
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İzmir'de PTT önünde kalabalığa bariyerli önlem

İzmir'de PTT önünde kalabalığa bariyerli önlem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

izmir'in Tire ilçesinde maaşlar, yardım ve destek ödemeleri için PTT'ye giden vatandaşlar kalabalık oluşturunca polis duruma müdahale etti.

izmir'in Tire ilçesinde maaşlar, yardım ve destek ödemeleri için PTT'ye giden vatandaşlar kalabalık oluşturunca polis duruma müdahale etti.

Tire'de İstasyon Caddesi üzerinde bulunan PTT binası önünde sabah saatlerinden itibaren maaş ve diğer ödemeler için bekleyen vatandaşlar, bir süre sonra kalabalıklaştı. Mesafe kurallarına uyulmaması üzerine polis ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden bariyer talep eden ekipler, bu şekilde bina önündeki yığılmayı önlemeye çalıştı. - İZMİR

İzmir'de PTT önünde kalabalığa bariyerli önlem
İzmir'de PTT önünde kalabalığa bariyerli önlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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