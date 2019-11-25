İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın
Haberler » Güncel » İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın - Haber

İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın

Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

25.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:00
İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın

ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye İZSU da su tankeri gönderdi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et