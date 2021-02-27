Pikapla çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi yaralandı

İstanbul sokaklarında yepyeni bir meslek doğdu! Günde 5 saat yürüyüp 300 lira kazanıyorlar

Erdoğan'dan esnafa sürpriz ziyaret! "Aynısından istiyorum" deyip bu kez 10 kiloluk aldı

13 yaşındaki çocuk, üç cümlelik intihar mektubu bırakıp kendini astı

Açıklamalar peş peşe geliyor! Yüz yüze eğitim başlamadan ertelendi

Açılış esnasında iki önemli eksiği fark edip Bakan'ı uyardı: Yapan firmayla hemen görüşün

İzmir'in Konak ilçesinde pikapla çarpışan motosikletteki Yunus ekibinden 2 polis, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevindeki Yunus polisleri motosikletle Kemer Alt Geçidinden Tepecik Mahallesi yönüne giderken, önünde giden 45 EP 311 plakalı pikapla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesiyle yaralanan 2 polis, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis olay yerine geldi.

Alt geçit, motosiklet ve pikabın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör