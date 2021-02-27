Pikapla çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi yaralandı
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Pikapla çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi yaralandı

27.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:11

İzmir'in Konak ilçesinde pikapla çarpışan motosikletteki Yunus ekibinden 2 polis, yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde pikapla çarpışan motosikletteki Yunus ekibinden 2 polis, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevindeki Yunus polisleri motosikletle Kemer Alt Geçidinden Tepecik Mahallesi yönüne giderken, önünde giden 45 EP 311 plakalı pikapla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesiyle yaralanan 2 polis, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis olay yerine geldi.

Alt geçit, motosiklet ve pikabın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Pikapla çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi yaralandı
Pikapla çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi yaralandı
Pikapla çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi yaralandı
Pikapla çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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