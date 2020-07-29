İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü Son günlerde Türkiye'de yaşanan kadına şiddet olaylarına nasıl çözüm bulunacağı gündemdeki yerini korurken, İzmir'de kaydedilen görüntüler tartışmayı alevlendirecek. Görüntülerde bir kişi aracını dükkanının önüne park eden kadını itiyor. Kadın ise aracının kapısına çarparak yere düşüyor.

İzmir'de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ses getirecek cinsten. Tartıştığı kişi tarafından itilen bir kadın önce sırtını ardından da başını aracının kapısına ve yere vuruyor.

OLAY YERİ BALÇOVA

Balçova ilçesi Ata Caddesi'nde yaşanan olayda park yeri nedeniyle araç sürücüsü kadın dükkandaki bir kişi ile tartışıyor. Dükkanının önüne park ettiği için kızdığı belirtilen adam kadını var gücüyle itiyor. Kadın önce belini aracının kapısına vuruyor, ardından da başını yere vuruyor.