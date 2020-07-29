İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
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İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü

Son günlerde Türkiye'de yaşanan kadına şiddet olaylarına nasıl çözüm bulunacağı gündemdeki yerini korurken, İzmir'de kaydedilen görüntüler tartışmayı alevlendirecek. Görüntülerde bir kişi aracını dükkanının önüne park eden kadını itiyor. Kadın ise aracının kapısına çarparak yere düşüyor.

29.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:18

İzmir'de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ses getirecek cinsten. Tartıştığı kişi tarafından itilen bir kadın önce sırtını ardından da başını aracının kapısına ve yere vuruyor.

OLAY YERİ BALÇOVA

Balçova ilçesi Ata Caddesi'nde yaşanan olayda park yeri nedeniyle araç sürücüsü kadın dükkandaki bir kişi ile tartışıyor. Dükkanının önüne park ettiği için kızdığı belirtilen adam kadını var gücüyle itiyor. Kadın önce belini aracının kapısına vuruyor, ardından da başını yere vuruyor.

İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Haber Yorumları (42)
SALİH: Cehalet bir toplumun yükü ağırdır
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İHTİYARKURT: Yazıklar olsun ellerinden gelse kaldırımı ve yolu tapulayacaklar ve o dükkandan alış veriş yapmayanları kaldırımdan geçirmeyecekler . dükkanın içinden çok kaldırımda malzemeleri var . kaldırımda iki kişi yan yana geçemiyor . yukardada vidoada gözüküyor kaldırımın hali.
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COSMOS: hikaye
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