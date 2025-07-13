Sınavlara katılan adaylar, sınav sonrasında çıkan soruları detaylı bir şekilde incelemeye başladı. Adaylar, sınavda karşılaştıkları sorunların çözümü ve anlamını daha iyi kavrayabilmek için çeşitli araştırmalar yapıyor. Peki, İzmir'de pamuk yetişir mi?

İZMİR'DE PAMUK YETİŞİR Mİ?

Ege Bölgesi: Bölgede en fazla pamuk üretilen şehir Aydın'dır. Ayrıca Manisa, İzmir ve çevre illerde de yetiştiricilik yapılır.

2024 : Kentte geçen yıl 248 bin 526 dekar alanda 115 bin 104 ton kütlü pamuk üretimi yapıldı. Üretimde 70 bin 893 dekarla Bergama, 62 bin dekarla Menemen ve 55 bin 650 dekarla Torbalı ilçeleri öne çıktı.

Bu sezon özellikle Bergama ve Menemen bölgelerinde yağışın iyi olması pamukta üretim alanını da artırdı.

Hasadın sürdüğü ovalarda ortalama verimin dekara başına 463 kilogram olması ön görülüyor.

Tarlada makinelerle toplanan ve lif kalitesiyle dikkati çeken Ege pamuğu, bölgedeki çırçır fabrikalarında işlendikten sonra iplik fabrikalarına gönderilecek.

"Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakamdayız"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, pamuğun Türkiye için stratejik ürünlerden biri olduğunu söyledi.

Bu yıl ise üretim miktarında önemli bir artış yaşandığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Pamuk bölge için çok önemli. Türkiye'de sadece iklimin müsait olduğu bazı bölgelerimizde yetişiyor ama Ege'deki pamuk çok daha farklı. Ürün desenindeki artış ve münavebe bizi rahatlatıyor. Önümüzdeki dönemde sözleşmeli üretim ve planlı üretime geçildiğinde bunların faydalarını çok daha rahat sahada görmüş olacağız. Pamukta üreticiler bu seneki verimden memnunlar. Çok ciddi anlamda bir hastalık ve zararlı da bölgede görülmedi. Yaklaşık ortalamamız da 460 kilogram civarında, bu iyi bir ortalama, Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakamdayız. Gerçekten stratejik bir ürün ama bu stratejik üründe de yıllar arasındaki ani yükselişlerin önüne geçmeye çalışıyoruz."

Kurum olarak çiftçilerle sürekli diyalog halinde olduklarını dile getiren Şahin, "Doğru zamanda ve doğru miktarda suyla aslında bu verimi alıyorsunuz. Suyu çok ya da yanlış zamanda verdiğinizde belki bu verimi alamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Beklemediğimiz verimleri alıyoruz"

Torbalı ilçesinde pamuk üreten Dursun Zeyrek de çocukluktan itibaren bu işin içinde olduğunu belirtti.

Pamukçuluğu, ürün açısından kötü yıllar olduğunda bile bırakmadıklarını ifade eden Zeyrek, "Bu sezon çok sıcak geçti, verimin düşük olmasından endişeleniyorduk ama çok şükür verimimiz iyi. 600-650 kilogram civarı verim alıyoruz. Geçen sene 550 kilogram civarıydı. İklim değişiyor, sular sıkıntı... Bunlar büyük aktör ama ona rağmen verim geçen seneden daha iyi. Beklemediğimiz verimleri alıyoruz." dedi.