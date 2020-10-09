İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı

09.10.2020 23:20 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:24
İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otomobilin el frenini indiren M.H. (35), aracını uçuruma sürdü.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otomobilin el frenini indiren M.H. (35), aracını uçuruma sürdü. Yapılan incelemede M.H. otomobil içerisinde bulunamazken, arama- kurtarma çalışması başlatıldı. 

Olay, saat 21.00 sıralarında Şahin Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan M.H., 06 KN 244 plakalı otomobilinin el frenini indirerek aracı uçuruma sürdü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, bir araca çarparak durdu. Olayı görenler yardıma koşarken durumu ekiplere de bildirildi.

ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDIOlay yerine gelen ekipler, M.H.'nin otomobilde bulunamaması üzerine arama- kurtarma çalışması başlattı. Bu kapsamda, bölgeye arama- kurtarma de köpeği getirildi. Öte yandan, M.H.'nin, ailesine telefonla 'Siz göreceksiniz, benim ne yapacağımı' şeklinde mesaj attığı ileri sürüldü.'ARAÇ UÇTU, YARDIMA GİTTİK BULAMADIK'

Olay sırasında, arkadaşlarıyla birlikte oturan görgü tanığı Kadir Yonca (20), "Burada arkadaşlar ile otururken, bir araba hızlı bir şekilde uçuruma gitti. Arkadaşlarla peşinden koştuk, arabanın yanına geldiğimizde kimse yoktu, arabadaki telefon çalıyordu" dedi.


İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Erkan Kandemir Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Seda Sayan Ata Demirer Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Fırat Aydınus Manuel Fernandes Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 23:24:30. #1.15#
title