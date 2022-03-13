İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
E.B.G. yönetimindeki 06 BTP 744 plakalı otomobil, Kiraz-Ödemiş kara yolu Kelletepe Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Bozkurt'a (65) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel