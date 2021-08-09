İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
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İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Bornova'da yaşayan genç kız, bindiği otobüste uğradığı tacizi videoya aldı. Arkasında bir şahsın saçlarıyla oynadığı anları çeken genç kız, "Ben neden tacize uğramak zorundayım. Şoföre söyledim, yalnızca araçtan indirdi" diye sitem etti. Kısa sürede gündem olan videoya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, Bornova'da halk otobüsüne binen bir genç kız, taciz ediliş anlarını kameraya aldı. Görüntülerde arkadaki bir şahsın, genç kızın saçlarıyla oynadığı görüldü.

"BENİM HERKES GİBİ DIŞARI ÇIKMAYA HAKKIM YOK MU?"

Genç kız görüntüleri "Ben neden sokağa çıkarken, gezerken, minibüste, durakta, takside, metroda herhangi bir yerde tacize uğruyorum? Herkes gibi bizim de hakkımız gezmek, dışarı çıkmak, toplu taşıtlara binmek. Gördüğünüz gibi adam taciz ediyor ve ben şoföre söylediğimde yaptığı tek şey sadece arabadan indirmek oldu" notuyla paylaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Kısa sürede sosyal medyada dolaşan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, "yeter artık" sözleriyle kızgınlıklarını dile getirdi.

İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
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