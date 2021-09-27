Son dakika... İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

İZMİR (İHA) - - İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde çıkan yangında, odada mahsur kaldıkları öğrenilen 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen kişiler, ayakta tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın saat saat 13.00 sıralarında Akıncı Mahallesi, Basmane Oteller Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir otelde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sebebiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde konaklayan müşteriler kendi imkanlarıyla otelden çıkarken, üst katlarda bulunan 3 kişinin mahsur kaldıkları öğrenildi. Mahsur kalan müşteriler, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen ancak sağlık durumları iyi olduğu belirlenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.