Son dakika... İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Son dakika... İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre - İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde çıkan yangında, odada mahsur kaldıkları öğrenilen 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR (İHA) - - İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde çıkan yangında, odada mahsur kaldıkları öğrenilen 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen kişiler, ayakta tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın saat saat 13.00 sıralarında Akıncı Mahallesi, Basmane Oteller Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir otelde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sebebiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde konaklayan müşteriler kendi imkanlarıyla otelden çıkarken, üst katlarda bulunan 3 kişinin mahsur kaldıkları öğrenildi. Mahsur kalan müşteriler, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen ancak sağlık durumları iyi olduğu belirlenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika... İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika... İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika... İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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