İzmir'de orman yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı.

Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale etti.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA