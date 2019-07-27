İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı.

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı.
Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale etti.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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