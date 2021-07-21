Son dakika haberleri: Orman yangını kontrol altına alındı (2)

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yaka Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 amfibi uçak, 4 helikopter ve 15 arazöz ile müdahale edildi.

Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın, kontrol altına alındı.

Öte yandan Çeşme ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde de otluk ve makilik alanda çıkan yangın, 1 helikopter ve 2 arazöz ile kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel