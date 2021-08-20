İzmir'de oğlu ile tartıştıktan sonra fenalaştığı iddia edilen kadın öldü
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İzmir'de oğlu ile tartıştıktan sonra fenalaştığı iddia edilen kadın öldü

İzmir'de oğlu ile tartıştıktan sonra fenalaştığı iddia edilen kadın öldü
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde oğluyla tartıştıktan sonra fenalaştığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde oğluyla tartıştıktan sonra fenalaştığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Maliyeciler Mahallesi 52 Sokakta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede Ülviye Kuru (55) oğlu S.K. (28) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra fenalaştı.

Bu sırada S.K. annesiyle boşanma aşamasında olan babasını arayarak gelmesini söyledi.

Aynı adresten kadına yönelik şiddet ihbarı alarak olay yerine gelen polis ekipleri ise Ülviye Kuru'yu daire kapısının önünde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Polis ekipleri, annesinin başında bekleyen ve dairedeki bir cama yumruk attığı için elinden yaralanmış olan S.K'yı gözaltına aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi yapılan S.K. daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Kuru'nun cansız bedeni savcının incelmesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de oğlu ile tartıştıktan sonra fenalaştığı iddia edilen kadın öldü
İzmir'de oğlu ile tartıştıktan sonra fenalaştığı iddia edilen kadın öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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