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Son dakika haberleri! Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Bir son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu öldü.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 35 E 4898 plakalı sürücü kursu minibüsü, İzmir-Ödemiş yolu Demircili Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp Taş'a (64) çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taş'ın öldüğünü belirledi. Taş'ın cenazesi Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Demircili, Ödemiş, İzmir, Ölü, Güncel, Haberler

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