İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Gelinkaya mevkisindeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı, 3 arazöz, bir su tankeri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

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