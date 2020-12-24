İzmir'de lise öğretmeni ve iki öğrencisi yerli insülin pompası geliştirdi
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İzmir'de lise öğretmeni ve iki öğrencisi yerli insülin pompası geliştirdi

24.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:08
İzmir'de lise öğretmeni ve iki öğrencisi yerli insülin pompası geliştirdi

İzmir Atatürk Lisesinde öğretmen ve iki öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoloji Geliştirme AŞ'nin (DEPARK) yanı sıra çeşitli kurum uzmanlarının desteğiyle, vücuda monte edilebilen yerli insülin pompası tasarladı.

İzmir Atatürk Lisesinde öğretmen ve iki öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoloji Geliştirme AŞ'nin (DEPARK) yanı sıra çeşitli kurum uzmanlarının desteğiyle, vücuda monte edilebilen yerli insülin pompası tasarladı.

Lise öğrencileri Eray Ocak ve Berkay Bağcı, danışman öğretmenleri Berrin Gemici öncülüğünde, Tip1 şeker hastalarının kullandığı insülin pompasının yerli üretime dönüştürülmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda DEPARK'ın yanı sıra farklı kurum ve uzmanlardan destek alan ekip, vücuda monte edilebilen, hastaların iğne kullanmalarına gerek kalmadan kesintisiz insülin ihtiyacını karşılamalarını sağlayacak ürünün prototipini hazırladı.

İlgili kurumlara başvurusu yapılan yerli insülin direnci pompası ile, diyabet hastalarının yaşam konforunun düşük maliyetle artırılması hedefleniyor.

Girişimcilik Kulübü öğretmeni Berrin Gemici, yaptığı açıklamada, bir arkadaşının diyabet hastası olan kızının kullandığı ürünü incelediğini ve bunun bir benzerini yapabileceğini söyleyerek iki öğrencisiyle bu işe giriştiklerini dile getirdi.

Projeleriyle birçok bilimsel kongreden de davet aldıklarını aktaran Gemici, Ankara Startup Zirvesi'ne katıldıklarını ve Kuluçka Merkezi desteği aldıklarını da sözlerine ekledi.

Ekibi makamında kabul ederek tebrik eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, gençlerle gurur duyduklarını ifade ederek, "Laboratuvarlarımızı gençlerin kullanımına açacağız. DEÜ olarak bu ürünleri en kısa sürede üretime döndürmelerine vesile olacağız. Dünyada hem kullanım kolaylığı hem kullanım ömrü hem de maliyetiyle bir ilk olacak. Bunun gururunu hep beraber yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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